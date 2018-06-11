Eşi Halit Ergenç ve oğlu Ali ile tatilde olan Bergüzar Korel yakın arkadaşı Enis Arıkan'ı da alıp Paris Hilton'la tanışmaya gitti.

Hilton'un kaldığı villanın önüne gelen Arıkan ve Korel fotoğraf çektirmek için kapıda 20 dakika boyunca bekledi.

Çalışanların Korel ve Arıkan'ı tanıyınca olanlar oldu. Ünlü oyuncu, "Rezil olduk Enis" diye espri yapınca eğlenceli anlar yaşandı. O anların videosunu Enis Arıkan, sosyal medya hesabından paylaştı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Paris Hilton'la Bergüzar Korel'i asistanım diye tanıştıran Enis Arıkan fotoğrafını da Korel'e çektirdi. İkilinin bu anları sosyal medya büyük ilgi gördü.