HT Magazin'de yer alan habere göre, projeye, daha önce Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar ve Eser Yenenler gibi ünlü isimler destek vermişti.

26 Nisan’da AVM’de satışa çıkacak olan elbiselerden elde edilen gelir, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’ne bağışlanacak.