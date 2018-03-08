HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, bir mekanda buluşup geç saatlere kadar eğlenen ikili, kapıda gazetecilerin beklediğini öğrenince çıkıp soruları yanıtladı.



Geceyi uzun zamandır planladıklarını belirten Korel, “Kızlar gecesi yapıyoruz. Uzun zamandan beri çok istiyorduk. Şarkı söylemeyi ve dinlemeyi sevenler kulübü olarak buradayız” dedi.



‘Serenay yıkılıyor’

Korel, Sarıkaya’nın giyim tarzıyla ilgili sorular üzerine arkadaşına iltifatlar yağdırdı: “Yıkılıyor. Giyim tarzına bayılıyorum. Çok yakışıyor.”