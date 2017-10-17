Berivan Tuncel ile Halil Ademhan evlendi

Ses sanatçısı Faruk Tuncel’in kızı Berivan Tuncel, önceki gece Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen düğün töreniyle Halil Ademhan’la evlendi.

Hürriyet'in haberine göre, düğüne İzzet Yıldızhan, Hakan Altun, Songül Karlı, Murat Kurşun ve Elif Karlı gibi ünlü isimler de katıldı.

Serkan Kaya’nın sahneye çıktığı düğünde Faruk Tuncel de kızı için türküler seslendirdi. Serkan Kaya, gecenin sonunda davetliler arasındaki sanatçıları sahneye davet etti, onlara türkü söyletti.

Hakan Altuğ, “Artık evlenmek istiyorum” diyerek gelinin ayakkabısının altına adını yazdırdı.

Berivan Tuncel'e takılan hediyeler dikkatlerden kaçmadı.

Faruk Tuncel

Berivan Tuncel

Halil Ademhan