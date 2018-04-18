Cadde'nin haberine göre, alışveriş sırasında hayranların yoğun ilgisiyle karşılaşan yakışıklı oyuncu, fotoğraf isteklerini kırmayıp herkesle fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, "Bildiğiniz gibi dizi devam ediyor. Haziran ayı gibi sezon finali yapıyoruz. Seneye devam eder mi etmez mi, birkaç hafta sonra belli olacak. Haziran ayında direk final de olabilir, biraz reytinglere bağlı" dedi.