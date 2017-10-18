Berk Hacıgüzeller: "Monaco'dan alınan 3 puan şaşırtmadı"

Beşiktaş Kulübü Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hacıgüzeller, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi seviyesindeki oyununu devam ettirdi. Bu çok önemli bir başarı. Oyun stilleri birbirinden farklı olan üç ülkenin takımına karşı üç net galibiyet alınması, bu sonuçların düzenli ve sürekli olması bir Türk takımı için önemli başarı." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki Porto ve Leipzig maçlarında alınan sonuçların ardından Monaco karşısında alınan galibiyetin kendisini şaşırtmadığını aktaran siyah-beyazlı yönetici, "Beşiktaş'ın performansının sürekliliğini ve Porto maçını görünce Şampiyonlar Ligi'nde umutlanmıştım. Monaco'da alınan 3 puan şaşırtmadı." ifadelerini kullandı.

"CENK BU SENEKİ ÖVGÜLERİ HAK EDİYOR"

Attığı 2 golle siyah-beyazlı takıma Monaco karşısında 3 puanı getiren isimlerin başında gelen Cenk Tosun'un kendisini çok geliştirdiğinin altını çizen Hacıgüzeller, şöyle devam etti:

"UEFA sosyal medya hesaplarında Cenk Tosun'u paylaşıyor. Cenk, bu seneki övgüleri hak ediyor. Geçen sezona nazaran çok farklı bir Cenk izliyoruz. Hem savunmada hem hücumda üzerine koymuş. Oyun aklı ve gol vuruşları itibarıyla kendini geliştirmiş bir oyuncu. Cenk'in transferi gündeme geliyor ancak bunları transfer sezonunda değerlendirmek lazım. Beşiktaş'a gelecek ve takımdan gidecek oyuncuların şu anda konuşulmasını doğru bulmuyorum."

"GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BİR YOL KAZASI OLDU"

Siyah-beyazlı takımın ligde üst üste yaşadığı puan kayıplarını da değerlendiren Beşiktaşlı yönetici, "Gençlerbirliği maçı bir yol kazası oldu. Monaco maçı düşünülerek Gençlerbirliği maçına çıkıldığını düşünüyorum. Bir takım hiç yenilmeyecek diye bir şey yok. Herkesi eş değerde görüp rakibi ciddiye almak lazım. Gençlerbirliği maçı öncesinde futbolcuların Monaco maçını düşünerek hazırlandığını tahmin ediyorum ama bunu maç seçmek olarak değerlendiremeyiz." yorumunda bulundu.

Hacıgüzeller, ligde henüz 8 haftanın geride kaldığını ve önlerinde uzun bir dönem olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ligde daha çok maç var. Toplamda 26 maç ve 78 puanlık bir mücadele var önümüzde. Ligin geri kalanında daha çok şeyin değişeceğini tahmin ediyorum. Beşiktaş'ın ligde de seriye ihtiyacı var. Bir galibiyetten sonra geçmiş yıllarda olduğu gibi performansımız yükselir ve galibiyet serisine başlarız."