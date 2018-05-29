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500 BİN TL İSTİYOR

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Berk Oktay’ın 1.5 yıllık eşi Merve Şarapçıoğlu, “Eşim sadakatsiz biri, bana şiddet de uyguladı. Bana güvenmediği için parasını ailesi yönetiyordu” diyerek boşanma davası açmıştı.