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Akşam Life'da yer alan haebre göre; Eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek 500 bin TL tazminat isteyen Merve Şarapçıoğlu ile Berk Oktay, aralarındaki sorunları aştı.İkilinin, evliliklerine bir şans daha vererek barıştıkları iddia edildi. Çift, şimdilerde aşklarında adeta ikinci baharı yaşıyor.