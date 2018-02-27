2 | 8

'BİZ SADECE BEŞİKTAŞ'I SEVDİK'

Hürriyet'in haberine göre, Berk Oktay'ın geçtiğimiz akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası atığı "Herşey herkes boş... Biz sadece Beşiktaş'ı sevdik... Anneden sonra ilk aşk, tek aşk. Görmek istedikleriniz sizinle olsun... İyi geceler.." tweet'i ise iddiaları güçlendirdi.