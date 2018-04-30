Savaşçı dizisinin başrol oyuncularından Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabı daha önce de hacklenmişti. Merve Şarapçıoğlu'nun hesabını hackleyenler kendisinin ve eşi Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini paylaşmıştı.

Berk Oktay, eşinin hesabının hacklendiğini sosyal medya hesabından paylaştığı kamuoyu açıklaması ile duyurmuştu.

YENİDEN HACKLENDİ

Posta'nın haberine göre, Merve Şarapçıoğlu'nun hesabı yeniden hacklendiç Berk Oktay ve eşi Merve Şarapcıoğlu'nun uygunsuz görüntüleri yeniden yüklendi.