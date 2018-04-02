Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun ismi ortaya çıkan uygunsuz fotoğraflar yüzünde gündem oldu. Merve Şarapçıoğlu'nun sosyal medya hesabı hacklendi ve ünlü çiftin çıplak fotoğraflarını sızdırdı. Ekranların iddialı oyuncusu Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçığlu'nun yaşamına dair detaylar haberimizde.

BERK OKTAY KİMDİR?

Berk Oktay 28 Ekim 1982 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye cıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurtdışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı. Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı. Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Show TV'de daha önce yayınlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırmaktadıydı. Savaşçı dizisinde başrol oynuyor.

MERVE ŞARAPÇIOĞLU KİMDİR?

2016 yılından beri Berk Oktay ile beraber olan Merve Şarapçıoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk bölümünde okudu. Çift, 2010 yılından beri birlikte. Merve Şarapçıoğlu, 28 yaşında.

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