Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun ismi ortaya çıkan uygunsuz fotoğraflar yüzünde gündem oldu. Merve Şarapçıoğlu'nun sosyal medya hesabı hacklendi ve ünlü çiftin çıplak fotoğraflarını sızdırdı. Ekranların iddialı oyuncusu Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçığlu'nun yaşamına dair detaylar haberimizde.
BERK OKTAY KİMDİR?
Berk Oktay 28 Ekim 1982 yılında Ankara'da dünyaya geldi.
2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye cıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurtdışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı. Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı. Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Show TV'de daha önce yayınlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırmaktadıydı. Savaşçı dizisinde başrol oynuyor.
MERVE ŞARAPÇIOĞLU KİMDİR?
2016 yılından beri Berk Oktay ile beraber olan Merve Şarapçıoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk bölümünde okudu. Çift, 2010 yılından beri birlikte. Merve Şarapçıoğlu, 28 yaşında.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.