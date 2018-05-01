HT Magazin'de yer alan habere göre, kısa süre içinde 10 kilo verdiğini söyleyen popçu, “Bu işin yüzde 70’i doğru beslenme, yüzde 20’si antrenman ve yüzde 10’u ise dinlenme ve uyku. Uyku haricinde her şeyi kusursuz yaptım” dedi.

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