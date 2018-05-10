Ünlü sanatçı Alişan, geçtiğimiz günlerde Buse Varol ile dünyaevine girmişti. Düğünde Fatih Ürek sahne almıştı. Sanatçının düğününe yakın arkadaşı Berkay’ın gelmemesi herkes tarafından merak konusu olmuştu.

"ÖNCE DEMET'E SORMAM LAZIM"

Alişan'ın Boğaz'da düzenlenen düğün sonrası Berkay'ın sahne aldığı mekanda after parti düzenlemek istediği iddia edilmişti. Berkay'dan, " Demet Akalın ve Okan Kurt'a sormam lazım" yanıtını alan Alişan'ın deliye döndüğü söylenmişti.Bu olay üzerine Alişan, Berkay'dan yeni albümü için aldığı şarkıyı iptal ettiği öne sürülmüştü.

"KİMSEYE BİR ŞEY SORMAMA GEREK YOK!"

Berkay, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Berkay'ın o açıklaması:

Şimdi ben birine bir şey sorup izin almışım ya da alacakmışım. Yok şarkıyı geri vermiş. 38 yaşında akıl sağlığı yerinde aslan gibi bir delikanlıyım ve kimseye bir şey sormama gerek yok! Sormam gençler bilirsiniz. Şarkı konusuna gelince 1 ay sonra görürsünüz. Merak ederseniz şarkının sözü ve müziği benim. Bu arada Alişan'ın düğününde sahnede olmamamın ise Okan Kurt ya da Demet Akalın ile alakası yoktur. Bu teklifin bana geldiğinden haberleri dahi yoktu birkaç gün öncesine kadar. Bu tamamıyla benim kararım olup, kendime yakışanı düşündüğüm davranış bniçimidir! Alişan ile Demet aracılığıyla tanıştım, gram bir sorunum yoktur fakat orada sahnede olmamda bana yakışmazdı! Ayrıca o gece aylar öncesinden belirlenen başka bir düğündeydim.



