Saklambaç’ın haberine göre, bir gece önceki paylaşımında "Yüzümü güldüren yatma, seni Paris'e kaçıracağım" diyen popçu, "Yeni yılı sahnede karşılayacağım için eşime yılbaşı sürprizi yapmak istedim. Kızımız Arya'yı anneanneye bıraktık. Paris'te baş başa vakit geçirip 2017'yi güzel bir şekilde uğurlayacağız." şeklinde konuştu.



İşte Berkay’ın o Instagram paylaşımı:



Berkay Şahin

Özlem Ada Şahin

Berkay