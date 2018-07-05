SORULAR
1 - ‘Meleklerin Aşkı’ başlıyor, neler düşünüyorsunuz?
2 - Canlandırdığınız karakterden bahseder misiniz?
3 - ‘Meleklerin Aşkı’nı neden izlemeliyiz?
OYA BAŞAR: Çok sıcak bir hikâye
1. Herkesin oturup birlikte izleyebileceği, eğleneceği, özdeşleşebileceği bir sürü kişi var dizimizde. Hikâyesi çok sıcak.
2. Ben Rukiye’yi oynuyorum. Evin temel taşıyım diyebiliriz. Çok çılgın bir kadın Rukiye, aklına eseni yapan ve yaptığının doğru olduğunu düşünen biri. İnsanları sıkıştırıp damarlarına basmasını bilen ve ondan keyif alan bir kadın.
3. Ben karakterimi çok sevdim ve büyük bir keyifle oynadım. İzleyiciler de keyifle izleyecek diye düşünüyorum.
BERKAY HARDAL: İnsanların gülmeye hakkı var
1. Çok heyecanlıyız. Herkes en iyisi için elinden geleni yapıyor. İnşallah seyirci de sever. Biz çekerken çok eğleniyoruz ve bunun seyirciye geçeceğini düşünüyorum.
2. Yağmur karakterini canlandırıyorum. Yağmur son derece sevecen, dürüst, ahlaklı bir karakter. İdeal erkek diyebiliriz. Annebaba görmemiş, huzurevinde büyümüş, çok fazla insanla muhatap olmuş ve bu yaşayış tarzı ona çok şey öğretmiş. Huzurevindeki insanlar sevgiye muhtaç olduğundan, bebek gibi aslında. Yağmur da onlarla beraber büyümüş. Anne figürü görmediği için karşısındaki kadından aldığı her davranışı anne figürüne yükleyen, değişik bir karakter.
3. İnsanların biraz gülmeye hakkı var, gülmek ve eğlenmek istiyorlar. Ayrıca, kendi evlerinde gelişen olayları ekranda görmek istiyorlar. Kendi durumlarını ekranda gördükleri zaman çok eğlenecekler, bu yüzden dizimizi izleyecekler.
TOYGAN AVANOĞLU: Müptelası olacaklar
1. Tatlı ve gururlu bir heyecan içinde izleyeceğiz ilk bölümümüzü. İzleyen tüm seyircilerimizin müptelası olacağını düşündüğüm bir dizi başlıyor.
2. Oynadığım karakter Necmettin. Ailesi ve kendisi için her şeyin en güzelini isteyen, özünü yitirmemiş Sivaslı bir Yiğido.
3. Bir şeyin iyi ve güzel olduğuna inanmak için tatmak lazım. Biz sunumu güzel yaptık.
DİDEM BALÇIN: Çekerken çok keyif aldık
1. Her yapımda olduğu gibi bu dizide de çok büyük emek var. Seyircimiz için güzel bir yer edinmesi ve keyifli olmasını umuyorum.
2. Melike’yi canlandırıyorum. Oya ve Kaya adında ikizleri ve Şirin adında küçük bir kızı var. Kimi zaman romantik, kimi zaman duygusal, kimi zaman komik ve biraz da şaşkın biri.
3. Keyif almak için çok bir nedene gerek yok. Biz çekerken keyif aldık, umarım İzleyenler de keyif alacak.
GÜLPER ÖZDEMİR: Herkes bir şey bulacak
1. Çok heyecanlıyım. Hem sahnede hem çekimler dışında sette kahkahalarla gülerek çalıştığımız dizimizin seyirciye de aynı şekilde geçmesini umuyorum. Ne demişler? Gülmek bulaşıcıdır.
2. Melek’i oynuyorum. Çok renkli bir karakter. Anne-babası ayrıldıktan sonra babasıyla Almanya’ya dönmüş. Bu ayrılıktan sonra Melek’in bilinçaltında aşka karşı bir korku gelişmiş ve bilinçaltında bir duvar örmüş adeta. Gizli bir aktivist ve doğa savunucusu. Annesini ziyaret etmek için Türkiye’ye son gelişinde elinde olmayan sebeplerden dolayı İstanbul’da kalır ve onun için yepyeni bir macera başlar.
3. ‘Meleklerin Aşkı’nda herkes birer melek. Bütün samimiyeti ve eğlencesiyle herkesin kendinden, ailesinden bir şeyler bulabileceği bir proje. Hepimizin eğlenmeye ihtiyacı var.
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