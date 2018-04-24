HT Magazin'de yer alan habere göre, eşi Özlem Katipoğlu’nun da izlediği konserde Berkay, Yıldız Tilbe ve Ahmet Selçuk İlkan’ın albümlerinde seslendirdiği parçaları da ilk defa seslendirdi.

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