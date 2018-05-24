Cadde'nin haberine göre, bir balıkçıdan akşam yemeğinden çıkarken görüntülenen Berkay, "Kızım Arya çok büyüdü ve babacı oldu. Artık ‘Baba’ diyor. Ne kadar müthiş bir duygu anlatamam. Bazen eşim Özlem kızıyor Arya’ya. 'Mamanı yediriyorum, altını temizliyorum, ama sen, 'baba' diyorsun’ diye. Tabii bu işin espirisi” şeklinde konuştu.

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