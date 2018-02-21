HT Magazin'de yer alan habere göre, konserin ardından eşi ve kızıyla birlikte ailece ilk tatiline çıkacak olan ünlü şarkıcı, Maldivler’in yolunu tutacak. Berkay, ailesiyle 1 hafta tatil yapacak.

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