Cadde'nin haberine göre, önümüzdeki pazar günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser vermeye hazırlanan Berkay, bu konser için yoğun bir tempoda hazırlandığını söyledi.

Bugünü ailesine ayırdığını belirten başarılı şarkıcı, "Arya maşallah çok hızlı büyüyor. İhtiyaçlar tam bitti derken bu defa yenisi çıkıyor. Bugün de küçük prensesimiz için annesiyle beraber alışverişe çıktık" açıklamasında bulundu.