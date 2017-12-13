Berkin Elvan davası öncesi yoğun güvenlik önlemi

Okmeydanı'nda çıkan Gezi olaylarında, başına isabet eden gaz fişeği nedeniyle yaralanan ve 269 gün tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan davasının görülmesine devam ediliyor.

İHA'nın haberine göre; İstanbul 17'inci Ağır ceza Mahkemesi'nde görülecek dava öncesi adliyenin karşısındaki meydan ve adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

İstanbul Adalet Sarayı'na vatandaş girişi yapılan noktalara polis ekipleri konuşlandırıldı. Ekipler, giriş yapacak sivil vatandaşların üzerlerini ve çantalarını ararken, adliyenin karşısındaki meydana da arama noktası oluşturuldu.

Berkin Elvan

okmeydanı

İstanbul Adliyesi