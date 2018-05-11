Berkin Elvan davasında tutuklama talebine ret

Berkin Elvan’ın 2013’te İstanbul Okmeydanı’ndaki olaylarda kafasına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin davaya, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre Van’da görevli sanık F.D., duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Dosyaya giren evraklar arasında, Jandarma Kriminal tarafından hazırlanan ve görüntülerdeki kişinin (yüzde 75) kuvvetle muhtemel sanık polis olduğu yönündeki rapor da yer aldı.

Mahkeme, F.D.’nin tutuklanması talebini reddetti. Heyet, dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine de karar vererek duruşmanın 19 Eylül’e bırakılmasına hükmetti.

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