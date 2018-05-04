Cadde'nin haberine göre, menajeri ile alışveriş merkezinde turlayan Berksan'ın bacağındaki bandaj gözlerden kaçmadı.

Silivri'de verdiği halk konserinde sahneden düşerek bacağını sakatladığını belirten popçu, "Görünmez kaza diyelim, sahnede şarkı söylerken bir anda kendimi yerde buldum. Çok şükür fazla büyük bir şey değil. Tendonlarım zarar görmüş, yakında iyileşirim" dedi.

Kısa süre alışveriş yapan Berksan'ın topallayarak yürümesi dikkati çekti.