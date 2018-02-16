Cadde'nin haberine göre, sahne öncesi soruları yanıtlayan Berksan, "Bundan bir sene önce Sevgililer Günü'nü sorsaydınız, 'çok mutsuzum ve kötü hissediyorum' derdim. Şimdi ise yeni şarkımın heyecanını yaşıyorum ve çok iyi hissediyorum. Sevgililer Günü bana hiç bir şey ifade etmiyor. Benim sevgililerim bana sosyal medyadan güzel yorum yapanlar ve mesaj atanlar" dedi.

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