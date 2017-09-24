Berlin 2017 Maratonu'nu Eliud Kipchoge kazandı

2017 Berlin Maratonu, bugün koşuldu. Olimpiyat oyunlarında maratonda şampiyonluğu bulunan Kenyalı Eliud Kipchoge, üç kez maratonda şampiyonluğa ulaşmış Kenenisa Bekele ve eski dünya rekortmeni Wilson Kipsang'ı geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

02:03:33'lük derecesiyle zaferi elde eden Kipchoge'nin yağmurlu hava nedeniyle dünya rekorunu kaçırdığı söyleniyor.

Yarışta 2.'liği ise 02:03:46'lık derecesiyle Etiyopyalı Guye Adola kazandı. İlk kez maraton koşan Adola'nın bu derecesi, bilinen en iyi çaylak derecesi olarak tarihe geçti.

Berlin Maratonu Direktörü Mark Milde, bu yarışı "Rüyanın gerçek olması" olarak yorumladı.

Eliud Kipchoge

Berlin Maratonu 2017

Guye Adola