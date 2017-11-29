Berlin'de bir restoranda radyoaktifli iskambil kağıtları bulundu

- Getty Images

Alman polisi, Berlin'deki bir restorana yaptığı baskında radyoaktif madde içeren iskambil kağıtları buldu.

Destelerdeki bazı kartlara sürülmüş olan radyoaktif maddenin hile yapmakta kullanıldığı tahmin ediliyor. Polis bazı oyuncuların, üzerlerinde taşıdıkları gizli dedektörlerle bu "özel" kartları fark edip, oyunda avantaj elde ediyor olabileceğini açıkladı.

Radyoaktifli iskambil kağıtları, kentteki atık arıtma tesisine yapılan rutin kontrol sırasında fark edildi.

Yetkililer tesise giren bir çöp kamyonunda yüksek oranda radyoaktivite tespit etti. Polis ekipleri çöp kamyonunu takip ederek, olayın yaşandığı restorana ulaştı.

Restorana düzenlenen baskında, iyot-125 içeren 13 adet iskambil kartı buldu.

Tıpta kullanılan iyot-125'in yarılanma süresi 60 gün. Yani bu maddenin radyoaktivitesinin kaybolması için gerekli süre, diğer birçok radyoaktif maddeninkinden uzun.

İskambil kağıtlarının hangi oyunlarda kullanıldığı bilinmiyor. Restoranın kumar lisansının bulunmadığı açıklandı.

Bazı diğer "ince" kumar hileleri:

2013'te Fransa'daki bir kumarhanenin çalışanları bazı kartları "görünmez mürekkeple" işaretlemişti. İtalyan kumarbaz Stefano Ampollini taktığı kızılötesi lensler ile bu görünmez mürekkebi görebiliyordu. Hilenin ortaya çıkması ile Ampollini ve iki kişi daha tutuklandı ve para cezası aldı.

2004'te üç kumarbazın, ruletteki topun hızını ölçüp, durması muhtemel sayıları belirlemek için lazer okuyucu kullandıkları ortaya çıktı. Polis, 3'lünün Londra'daki Ritz Casino'da kazandıkları 1 milyon sterlini (yaklaşık 1.8 milyon dolar) geri vermek zorunda olmadığını söyledi.

1999'da Güney Afrika'daki bir kumarhane, oyun kartlarının üretimi sürecinde hile yapıldığını ortaya çıkardı. Ülkenin tek iskambil kağıdı üreticisinin, bazı kartları sadece hileyi bilenler tarafından görülebilecek şekilde işaretlediği keşfedildi. Johannesburg'daki Caesar's Casino yetkilileri olayı, blackjack kazançlarının 3 haftada yüzde 11 düşmesiyle fark etti. Hileli kartlarla ilgili bilginin bazı kumarbazlara sabit bir ücret ya da kazançlarından komisyon karşılığında verildiği tahmin ediliyor.

İnsan neden kumar oynar?

Polisler kumar oynamak için vatandaşların kimlik bilgilerini çaldı