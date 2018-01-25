Duvarı aslında 1999 yılında bulan Christian Bormann, bunu kamuoyuyla yaklaşık 20 sene sonra paylaştı ve "Araştırmalarıma göre, bu orijinal duvarın son parçası." dedi.

Blog yazarı Bormann sitesinde Berlin Duvarı'nın ilk hâline ilişkin birçok fotoğrafını yayınlarken duvarın en eski hali hakkında da bilgi verdi. Duvar parçasını 1999 yılında keşfetmiş, ancak hava şartlarının etkisiyle yıpranan duvar bakım gerektirdiğinden Bormann sırrını açıklamak zorunda kalmış.

Berlin Duvarı'nın ağaçlık bir alanda bulunan 80 metre uzunluğundaki bölümünün unutulduğu için yıkılmadığı tahmin ediliyor. 37 yaşındaki araştırmacı Christian Bormann ormandaki duvar parçasının 13 Ağustos 1961'den itibaren etaplar halinde inşa edilen Berlin Duvarı'nın ilk aşamasında örülmüş olabileceğini söyledi.Kendisinin bulduğu duvar parçası, aslında 1961 yılında Berlin Duvarı inşa edilmeden de varmış.

Berlin eyalet anıtlar idaresi yetkilisi, "Duvardan eser kalmadığını sanıyorduk. Bormann bize yanıldığımızı gösterdi" dedi. İki cadde arasındaki ağaçlık alanda bulunan duvar kalıntısı için arşive 'yıkılmış' ibaresi düşülmüştü.

Dönemin Doğu Almanya hükümeti, sınırın o bölgesinde Ölüm Şeridi olarak adlandırılan duvarın en eski halini inşa ederken aynı güzergahta zaten mevcut olan diğer bina ve duvarları da bu "şeride" dahil etmiş. Tıpkı Bormann'ın keşfettiği bu duvar parçası gibi.

Berlin Duvarı

Christian Bormann

almanya

duvar

dünya haberleri

haberler

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER