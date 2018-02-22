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Kültür-Sanat

Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü, Willem Dafoe’ya

Berlin Film Festivali’nde ‘Onursal Altın Ayı' ödülünün sahibi Willem Dafoe oldu

22 Şubat 2018 Perşembe, 17:31:00

Almanya’nın başkenti Berlin Film Festivali’nde yaşam boyu başarı ödülü ‘Onursal Altın Ayı’, Willem Dafoe’ya takdim edildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre; 62 yaşındaki ABD’li oyuncu, ödül törenine eşi İtalyan yönetmen ve oyuncu Giada Colagrande eşliğinde katıldı.

Oyunculuk kariyerine 20 yaşında deneysel bir tiyatro grubuyla başlayan Dafoe, sinemaya 1980 yılında Cennetin Kapısı adlı western filmiyle giriş yaptı.

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