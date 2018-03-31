HT Magazin'de yer alan habere göre, yedi konserlik maratonun ilk ayağında Max-Schmeling- Halle’de sahne alan Megastar, şarkıları ve sahne şovuyla gurbetçilere unutulmaz bir gece yaşattı.



Ünlü sanatçı, konser serisi kapsamında Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’da da konser verecek.

Bu Konu İle İlgili Haberler