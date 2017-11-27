Berlusconi'nin başbakan adayı General Gallitelli!

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, 2018 başında yapılacak genel seçimlerde lideri olduğu merkez sağ blok kazanırsa, askeri polis gücünün generallerinden bir ismi başbakanlık için aday gösterebileceğini söyledi.

Dört kez başbakanlık yapmış olan Berlusconi 2013 yılında vergi yolsuzluğu suçundan ceza aldığı için seçimlere katılamıyor. Bu yasağı kaldırmak için uğraşan Berlusconi, kendisi katılamazsa, yerine aday gösterebileceği isimler arıyor.



Berlusconi dün gece RAI televizyonunda katıldığı bir sohbet programında, "Pek çok isim var ancak içlerinden biri çok yetenekli; çok başarılı olan ve herkesin saygı gösterdiği (bu kişi) General (Leonardo) Gallitelli" dedi.



Gallitelli, 2009-2015 yılları arasında Carabinieri adı verilen askeri polis gücünün komutanlığını yaptı. Carabinieri, savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlı bir kurum. Bu fikri henüz Gallitelli ile görüşmediğini söyleyen Berlusconi, daha önce de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ve otomobil imalatçısı Fiat Chrysler'in CEO'su Sergio Marchionne'yi başbakan adayları arasında zikretmişti.



Karıştığı bir seks skandalı yüzünden 2011 yılında başbakanlıktan ayrılmak zorunda kalan Berlusconi'nin Forza Italia partisi şu anda iktidardaki merkez-sağ koalisyon hükümetinin en önemli unsuru halinde ve seçim öncesi kamuoyu yoklamalarında önde gidiyor.



Belusconi, eğer partisi seçimi kazanırsa, hükümete siyaset dünyası dışından 12 ismin atanmasını ve sadece sekiz bakanlığın

politikacılara verilmesini istediğini söyledi. Berlusconi'yi destekleyen aşırı sağcı Kuzey Birliği partisi anketlerde Forza Italia'nın hemen arkasından geliyor. Ancak kamuoyu yoklamaları, hiçbir parti ya da bloğun tek başına iktidar olacak oyu alamayacağı ve bu durumda parlamentoda bir kilitlenmenin ortaya çıkacağına işaret ediyor.