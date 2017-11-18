Berlusconi'nin eski eşi 60 milyon euro nafakayı iade edecek!

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin eski eşi Veronica Lario'ya ödediği nafaka mahkeme tarafından iptal edildi. Berlusconi, eski eşine ayda 1.4 milyon euro ödüyordu.

Berlusconi'nin itirazı üzerine nafakayı iptal eden Milano İstinaf Mahkemesi, Veronica Lario'nun bugüne kadar aldığı 60 milyon euro'yu da iade etmesine hükmetti.

Silvio Berlusconi ile Veronica Lario çifti 1990 yılında dünya evine girmiş, Lario 2009 yılında Berlusconi'nin küçük yaştaki kızlarla görüştüğünü belirterek boşanma davası açmıştı.

Çiftin boşanma davası 2012 yılında sonuçlanırken, mahkeme Berlusconi'yi 3 milyon euro ödemeye mahkum etmişti. Ancak daha sonra bu rakam 1.4 milyon euro indirilmişti.

Silvio Berlusconi, eski eşinin 300 milyon euroluk mal varlığını gerekçe gösterek nafakanın iptali için başvurmuştu. Mahkemenin kararında Lario'nun çok yüksek bir hayat standardını sürdürebilecek refaha sahip olduğu ve mal varlığının da bunun sürdürmek için yeterli olduğu belirtildi.