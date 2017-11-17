Berlusconi'nin eski eşi 60 milyon euro nafakayı iade etmek zorunda

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İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin eski karısı Veronica Lario'ya ödediği aylık 1.4 milyon euro nafaka mahkeme tarafından iptal edildi. Lario'nun bugüne kadar aldığı 60 milyon euro'yu Berlusconi'ye iade etmesi gerekecek.

Berlusconi ile 1990'da evlenen Veronica Lario, 2009'da eşinin "küçük yaştaki kızlarla görüşmesinden" şikayetçi olarak boşanma davası açmıştı.

2012'de sonuçlanan davada mahkeme, Berlusconi'nin Lario'ya aylık 3 milyon euro tazminat ödemesine hükmetmişti. Ancak 2014'te yine mahkeme kararıyla nafaka miktarı aylık 1.4 milyon euro'ya indirilmişti.

Bu yüksek nafaka miktarı, Veronica Lario'nun evliyken sahip olduğu yaşam tarzını sürdürebilmesi için belirlenmişti.

İtalya'nın en zengin isimlerinden olan Sivlio Berlusconi ise, eski karısının zaten kendi geçimini sağlamaya yetecek mal varlığına sahip olduğunu, dolayısıyla nafakaya ihtiyacı olmadığını savunuyordu.

Berlusconi, Yargıtay'ın başka bir davada bu yönde aldığı kararı örnek göstererek Lario'ya ödediği nafakanın iptali için Milano İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme de bugün açıklanan kararında Berlusconi'nin itirazını haklı bularak, Veronica Lario'nun evliyken sürdürdüğü yaşam standardını koruması prensibinin uygulanmasına gerek olmadığına hükmetti.

60 milyon euro'yu iade etmesi gerekecek

Mahkeme, Veronica Lario'nun yaklaşık 300 milyon euro değerinde mal varlığına sahip olduğunu, çok sayıdaki mülkü sayesinde düzenli gelir de elde edebileceğini vurguladı.

Kararda, bu mal varlığıyla Veronica Lario'nun "yalnızca kendine yetecek seviyede değil çok yüksek bir hayat standardı sürdürebilecek ekonomik refaha sahip olduğunu" belirtildi.

Veronica Lario'nun bu karara itiraz ederek davayı Yargıtay'a taşıma hakkı mevcut.

Ancak Yargıtay'ın daha önce benzer bir başka dava için aldığı karara ters düşecek bir hükme vararak İstinaf Mahkemesi kararını bozmasının düşük ihtimal olduğu belirtiliyor. Bu durumda Veronica Lario, bugüne kadar aldığı yaklaşık 60 milyon euro'luk nafakayı eski kocası Berlusconi'ye geri ödemek zorunda kalacak.