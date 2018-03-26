Berna Canbeldek kimdir? Geçtiğimiz haftalarda oynadığı oyun sonrası sakatlanan ve yarışmaya devam edemeyecek olan Ecem Karaağaç'ın yerine Survivor 2018 yarışmasına Berna Canbeldek dahil oldu. İzleyiciler yeni yarışmacı Berna'nın hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki Berna Canbeldek kimdir, kaç yaşındadır? İşte Berna Canbeldek' in hayat hikayesi...

BERNA CANBELDEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Survivor 2018'e sakatlık problemi sonrasında adadan ayrılan Ecem Karaağaç'ın yerine Berna Canbeldek dahil oldu. İzleyiciler Berna Canbeldek'in hayat hikayesini merak ediyor. İşte Berna Canbeldek'in hayat hikayesi;

Berna Canbeldek 1989 yılında doğdu. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilenmektedir. Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin’de yaşamaktadır.

2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katılmış ve buradaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2014'de Sahra ile arasında çıkan kavganın ardından Berna diskalifiye olarak adadan ayrılmıştı.

İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşan Berna Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Boxun Yıldızları’nda ring’e çıkmıştır.

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