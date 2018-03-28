Ekranların yarışma programı Survivor'a yeni bir isim daha dahil oldu. Acun Ilıcalı’nın ada konseyinde katılacağını açıkladığı isim Berna Canbeldek oldu. Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Survivor 2018 All Star takımına sakatlanan Ecem’in yerine Berna Canbeldek dahil olmuştur, kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Peki Survivor Berna kimdir, nereli? Survivor Berna ile Sahra arasında ne olmuştu? İşte merak edilen soruların yanıtları...

BERNA CANBELDEK KİMDİR?

Survivor 2018'e sakatlık sonrasında adadan ayrılan Ecem Karaağaç'ın yerine Berna Canbeldek dahil oldu. İzleyiciler Berna Canbeldek'in hayat hikayesini merak ediyor. İşte Berna Canbeldek'in hayat hikayesi;

Survivor All Star yarışmasında yer alan Berna Canbeldek 1989 yılında dünyaya gelmiştir. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin’de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilenmektedir. Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin’de yaşamaktadır.

2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katılmış ve buradaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2014'de Sahra ile arasında çıkan kavganın ardından Berna diskalifiye olarak adadan ayrılmıştı.

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