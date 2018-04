Berna Canbeldek kimdir? Berna Canbeldek, Survivor 2018 yarışmasına sakatlanan Ecem'in yarışmaya devam edemeyip, onun yerine dahil olmuştu. Survivor izleyicileri Berna'nın hırsı ve azimli mücadelesi sonrası hayat hikayesini merak ediyor. Peki Berna Canbeldek kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Ünlüler Berna nerelidir? İşte Berna Canbeldek'in hayat hikayesi...

BERNA CANBELDEK KİMDİR?

Survivor All Star yarışmasında yer alan Berna Canbeldek 1989 yılında dünyaya gelmiştir. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin’de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilenmektedir. Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin’de yaşamaktadır.

2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katılmış ve buradaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2014'de Sahra ile arasında çıkan kavganın ardından Berna diskalifiye olarak adadan ayrılmıştı.

