Berna Canbeldek, Survivor 2018 yarışmasının Ünlüler takımında şampiyonluk için mücadele veriyordu. Gerek hırslı performansı, gerek söylemleriyle dikkatlari üzerine çeken Berna Canbeldek yarışmaya devam edemeyecek. Berna Canbeldek kimdir? Survivor yarışmasına neden devam edemeyecek? İşte detaylar...

BERNA CANBELDEK KİMDİR?

Survivor All Star yarışmasında yer alan Berna Canbeldek 1989 yılında dünyaya gelmiştir. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin’de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilenmektedir. Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin’de yaşamaktadır.

2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katılmış ve buradaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2014'de Sahra ile arasında çıkan kavganın ardından Berna diskalifiye olarak adadan ayrılmıştı.

BERNA CANBELDEK SURVİVOR YARIŞMASINA VEDA ETTİ

Berna Canbeldek, Survivor 2018 yarışmasının Ünlüler takımında mücadele ediyordu. Yarışmada oynadığı son parkur oyununda sakatlanmış ve tedavi altına alınmıştı. Survivor'da dün akşam açıklama yapan Acun Ilıcalı, Berna Canbeldek'in dizinde çatlak olduğu için yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu.

