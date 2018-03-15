Berna Laçin ve arkadaşının zor anları

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"Bugün başıma neler geldi bir bilseniz! Burada bir Türk kız arkadaş buldum kendime ve “hadi dağda yürüyelim diyerek” arabayla bir dağın tepesine çıkıp, ormana daldık ve fakat kaybolduk ama ne kaybolmak! Öyle Belgrad Ormanı gibi değil burası “ormanın dibi”!"