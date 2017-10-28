Bernard Mensah, Göztepe maçında şov yaptı

haftasının açılış maçında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek 5 maç sonra 3 puan aldı. Üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını üzen Kasımpaşa’nın Göztepe önünde kazandığı 3 puanın mimarlarından biri kuşkusuz Bernard Mensah’tı...

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Ganalı orta saha, 10. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken, 79’da Popov’un skoru 3-1 yapan golünde asiste imzasını koydu. Lacivert-Beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşayan 23 yaşındaki yetenek, maç sonu açıklamasında “En zor zamanlarda başımızı dik tuttuk. Kupadan sonra böyle bir galibiyet almak çok önemliydi” dedi.

POPOV: GOL CEZARET VERDİ

Sağ çaprazdan ayak içiyle ‘fizik kurallarına aykırı’ bir gol atan Strahil Popov, maçtan sonra yaptığı açıklamada, idmanlarda sık sık şut çalıştığını söyledi. Bulgar sağ bek, “attığım gol takıma cesaret verdi. Galibiyeti kaçırabilirdik ancak doğru zamanda takıma güven veren bir gol oldu. Eğer önümüzdeki hafta da kazanırsak her şey yerli yerine oturacak. Bunu yaparsak ilerleyen haftalarda daha iyi bir pozisyonda olabiliriz” diye konuştu.

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