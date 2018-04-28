HT Magazin'de yer alan habere göre, çıkışta soruları yanıtlayan ikiliden güzel oyuncu, oyun için kendisine de teklif geldiğini ancak cesaret edemediğini açıkladı.



İki yıldır birlikte olan çift, evlilikle ilgili soruları ise “İlişkimizin adı var, sevgililik diyoruz” diyerek geçiştirdi.

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