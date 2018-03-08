Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, gece yarısına kadar mekanda arkadaşları ile eğlenen Berrak Tüzünataç-Birkan Sokullu çifti, gazetecileri görünce hızlı bir şekilde taksi çağırdı. Koşar adımlar ile çağırdıkları taksiye binen ikilinin, bir hayli hareketli olması dikkati çekti.

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan ikili, "Kolay gelsin, iyi akşamlar" diyerek evlerinin yolunu tuttu.