Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından takipçilerine uyarıda buldundu. Kendisini dolandırmaya çalışan kişi ya da kişilerin aradığı numarayı ifşa etti.

33 yaşındaki oyuncu, "Böyle numaralardan sizi arar hesabınızdan işlem yapıldığını, yardım etmek için ulaştıklarını söylerlerse inanmayın. Dolandırıcılar şifrelerinizi öğrenmek için yapıyorlar" tweetini attı.