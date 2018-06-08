6 | 20

''Kız, istemediğim halde sürekli kravatımı düzeltmek için yanıma geliyor, 'Ne tatlı adamsın' diyordu. Sorun kostümcülere; hepsine sarılır yanaklarından öperim. Samimiyetimi taciz olarak göstermek çok ahlaksızca. Yanlış anlıyorlarsa, bu onların problemi. Bir tecavüz yasasının çıktığını sabah haberlerinde izleyip ilk paylaşan benim. 3 yaşındaki çocuk tecavüze uğradığında tepki gösterdim. Neden insanlar o zaman 'helal olsun Talat' demedi? 2 gündür yurt dışında olan kızım travma yaşadı. Bunun hesabını hukuk önünde verecekler. Fatih Aksoy da bana inandığını söyledi."