Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Anadolu Hayat Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının yapısından kaynaklanan kayıpları en aza indirebileceği, fon yöneticilerinin uzmanlıklarını konuşturarak fonların getirisini artıracağı yeni bir sistem kurdu. Vatandaşa sadece 8 sorudan oluşan 3.5 dakikalık Risk Profil Anketi’ni doldurmak kalacak. Risk Profil Anketi’nin sunulması hem otomatik BES, hem de gönüllü BES için artık zorunlu hale geldi. Bu anketin sonucuna göre gönüllü BES’te de, tıpkı otomatik BES’te olduğu gibi değişken fon kategorisinde yer alan Temkinli, Dengeli, Atak ve Agresif fonlardan birisi tercih edilebilecek. Varlık tanımlı fonlar yerine değişken fonları tercih eden katılımcılar için önemli avantajlar söz konusu olacak. Fon yöneticisi katılımcının seçtiği fonun risk seviyesine göre gerektiğinde tahvil, gerektiğinde hisse senedi, gerektiğinde altın ya da özel sektör bonosu alabilecek. Yani piyasanın yapısına göre uzmanlığını konuşturacak.

SIFIRA KADAR ÇEKEBİLİR

Örneğin riski sevmeyen vatandaşların tercih ettiği Temkinli fonda bile fon yöneticisi gerektiğinde tahvil yatırımını azaltarak mevduat, altın veya hisse senedi alabilecek. Anadolu Hayat’ın Temkinli fonunda fon yöneticisi yüzde 5’e kadar hisse alabiliyor, yüzde 25’e kadar mevduat yapabiliyor ve yüzde 10’a kadar altın yatırımı yapabiliyor. Bu fonumuzda portföy yöneticisinin yüzde 20’ye kadar da gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu alma imkânı bulunuyor. Tabii ki portföy yöneticisi bu yatırım araçlarını, piyasa şartlarına göre gerektiğinde sıfırlayabiliyor.

Dengeli fonda ise yüzde 50’ye kadar Eurobond, yüzde 30’a kadar hisse senedi, yüzde 30’a kadar altın yatırımı yapılabilecek.

Atak fon ile agresif fonlarda da tahvil ve bono sınırı yok. Gerekirse yüzde 100’e kadar tahvil alınıp bu tutar sıfıra çekilebiliyor. Ancak Atak fonda yüzde 50’ye kadar hisse senedi alınırken Agresif fonda bu tutar yüzde 100’e kadar çıkabiliyor. Atak ve Agresif fonlarda altın yatırımı yüzde 50’ye kadar çıkabiliyor.

GELİR KAYBI ÖNLENECEK

BES’e girerken müşterilerin girişte bir fon seçip değişikliğe de gitmediğini belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Tuna Uğun, “Bu yeni uygulama ile katılımcının belirlediği risk seviyesinde kalmak kaydıyla portföy yöneticisi fonun içindeki varlık dağılımını belirleyecek” dedi.

Uğun, BES’te vatandaşın hangi fonu seçeceğini bilmemesi sorununu sık sık dile getirdiğini ve bu yeni uygulamanın bu soruna çözüm olacağını belirterek “Vatandaş sadece risk profil anketi ile sadece 3.5 dakikada değerlendirmesini yapacak buradan çıkan sonuca uygun fon seçilip portföy yöneticisi uzmanın eline bırakılacak. Portföy yöneticisi piyasa şartlarına göre en uygun dağılımı yaparak fonun performansını artıracak ve fon yapısından kaynaklanan kayıpların önüne geçilebilecektir. Ayrıca katılımcıların değişen risk iştahları ve beklentilerini belirlemek üzere Risk Profil Anketi farklı yaş aralıklarında periyodik olarak tekrarlanacak” diye konuştu.

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