Beşar Esad Afrin'e giden güçlerin rejime bağlı olduğunu açıklayarak, "Güçlerimizin Afrin kentine girmesi oldukça normaldir. Yabancıların tehdidi söz konusu olunca tüm oluşumlar birlik olmak zorundadır. Suriye'deki bileşenlerin birlik olması gerekiyor" ifadelerini kullanırken, kimyasal silah kullanımı gerçekleştirdiğine dair iddialara da,

"Kimyasal silah konusu, Batı'nın yalanlar sözlüğündeki terimlerden biri oldu. Bu, Suriye ordusuna hava saldırısı düzenlemek için kullanılan bir şantaj malzemesinden başka bir şey değil." açıklamasında bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU UYARMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki hafta önce YPG ile Esad'ın anlaştığı iddialarına dair açıklamalarda bulunmuş, "Esad rejimi YPG'ye destek için gelirse, bizi durduramazlar" ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu, "YPG ile kim mücadele ederse bizim için sorun yok. Rejim YPG'ye destek için gelirse bizi kimse durduramaz. YPG'yi kim korursa bizim için YPG eşittir o grup veya ülkedir. YPG, Mehmetçik korkusuyla sürekli rejimi davet ediyor. Güven bunalımının sebebi ABD'dir. Bize verilen sözler tutulmadı" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

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