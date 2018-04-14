ABD Başkanı Trump, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'deki hedefleri vurmaya başladıklarını duyurdu. Açıklamanın ardından ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye hava harekatı yaptı. Bu gelişmenin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise Şam'da görüntülendi.

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