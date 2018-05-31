Beşar Esad: Savaşı bir yıl içinde kazanabiliriz

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, "Suriye'nin düşmanlarının dışarıdan aldığı destek olmazsa savaşı bir yıl içinde kazanabiliriz" dedi.
Rusya'nın resmi yayın kuruluşlarından Russia Today'a başkent Şam'da bir röportaj veren Esad, "Suriye ordusunun ülkeyi terörizmden temizlemek için attığı her adımın karşılığında başta ABD öncülüğündeki Batılı ülkeler ya terörü destekleyerek ya da siyasi süreci baltalayarak çabalarımızı boşa çıkarmak istiyor" diye konuştu.
Esad Nisan ayında Duma'da Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı iddialarını da bir kez daha reddederek, "Ne çıkarımız var? Neden böyle bir şey yapalım? Bir hikâye, bir yalan anlattılar. Hem dünya genelinde hem de Batı'da bu yalana inanılmadı. Ama geri adım atamazlardı. O yüzden sınırlı ölçekte de olsa bir şey yapmaları gerekiyordu" dedi.
Suriye ordusunun Duma'daki silahlı güçlere yönelik operasyonlar devam ederken 7 Nisan'da kimyasal silah kullandığı iddia edilmişti.
Saldırıda 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilmiş, Suriye hükümeti ve müttefiki Rusya kimyasal silah kullanıldığı iddialarını reddetmişti.
Ardından 14 Nisan'da ABD öncülüğünde İngiltere ve Fransa'nın da katılımıyla Suriye ordusuna ait bazı hedefler hava operasyonlarında vurulmuştu.
Russia Today kanalına konuşan Esad, o günlerin son derece kritik olduğunun altını çizdi ve Rus hükümetine sağduyulu davranışı için teşekkür etti:
"Ruslar saldırıların geleceği üsleri imha edeceklerini söylediler. Elimizde delil yok ama ciddi kaynaklara dayanan bilgiler var. Ruslar Suriye genelinde kapsamlı bir hava operasyonuna hazırdı. O yüzden de Batılı güçler sınırlı bir hava saldırısıyla yetindi."
Suriye'nin kuzeyinde ABD özel harekât birliklerinin görev yaptığı bölgeler bulunuyor.
O dönemde Rusya ve ABD'nin doğrudan çatışmaya girmesi riskinin ortaya çıktığını anlatan Esad, krizin 'Rusya'nın sağduyulu yaklaşımıyla aşılabildiğini ifade etti:
"Neyse ki ABD - Rusya çatışması önlenebildi. ABD yönetiminin sağduyusu sayesinde değil, Rus yönetiminin sağduyusu sayesinde önlendi."
Esad Suriye'ye istikrarın dönebilmesi için Rusya'nın desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade ederken, "Ancak aynı zamanda Amerikan akılsızlığının da durması gerek" diye konuştu.
Esad, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya, Türkiye ve İran'ın öncülüğünde başlatılan siyasi çözüm sürecine destek verdiğini de ifade ederken, "El Kaide, IŞİD ya da Nusra Cephesi gibi örgütler diyaloğa hazır değil. Siyasi bir planları yok. Sadece karanlık bir ideolojik planları var. O yüzden bu örgütlerle başa çıkmanın tek yolu askeri boyutta" dedi.
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