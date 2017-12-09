Beşiktaş: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Şahin Kaya, Erol Akbulut

Beşiktaş: İlker Çakır, Mert Bahar, Mithat Uykan, Batuhan Avcı, Ahmet Tümer, Onur Soydan (Oğuzhan Altıntaş, Muhammet Delibaş, Muhammet Ali Arslan, Murat Uç, Yılmaz Baran, Serhat Baş)

Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Emin Gök, Okello, Achrem, Doğukan Ulu, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Ufuk Minici, Boğaçhan Zambak, Onurcan Çakır, Melih Sıratca)

Setler: 19-25, 15-25, 17-25

Süre: 68 dakika (24, 22, 22)

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk setinde 5-5 eşitliğin ardından Galatasaray HDI Sigorta, Yasin Aydın'ın sayısıyla teknik molada rakibine 12-9 üstünlük kurdu. Beşiktaş, Batuhan Avcı'nın sayılarıyla karşılık vermesine rağmen sarı-kırmızılı ekip, etkili servis atarak seti 25-19 kazandı.

Maçın ikinci setine de iyi başlayan Galatasaray HDI Sigorta, bloklarıyla rakibini durdurdu ve teknik molayı 12-5 önde geçti. Sarı-kırmızılılar, Achrem’in smaçlarıyla etkili olunca bu seti de 25-15 üstün tamamladı.

Dengeli başlayan üçüncü sette 6-6 beraberlik sonrası Beşiktaş'ın basit top kayıplarını iyi değerlendiren Galatasaray HDI Sigorta, Emin'in smacıyla teknik molaya 12-9 önde girdi. Galatasaray HDI Sigorta, etkili oyununu sürdürerek sette 25-17 üstünlük kurdu ve derbide rakibini 3-0 mağlup etti.

Galatasaray HDI Sigorta ile Beşiktaş, 12 Aralık Salı günü Galatasaray Park Voleybol Salonu'nda rövanş maçında karşı karşıya gelecek.