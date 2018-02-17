BEŞİKTAŞ: 0 - ZİRAAT BANKASI: 3

SALON: Akatlar

HAKEMLER: Mehmet Gül, Aylin Turnaoğlu

BEŞİKTAŞ: Muhammet Delibaş, Ahmet Tümer, Mithat Uykan, Batuhan Avcı, Muhammet Ali Arslan, Onur Soydan ( Metin Uç, Oğuzhan Altıntaş, Yılmaz Baran, Ahmet Boz, İlker Çakır,)

ZİRAAT BANKASI: Koray Şahin, Ulaş Kıyak, Kurek, Emre Savaş, Konarski, Enes Atlı (Volkan Döne, Vefa Yılmaz, Antonov, Emre Tayaz, Burhan Zorluer)

SETLER: 11-25, 14-25, 18-25

SÜRE: 62 dakika (19, 20, 23)

İlk sete, Ziraat Bankası Kurek ve Konarski'nin etkili ataklarıyla başladı ve teknik molayı 12-3 önde geçti. Rahat bir oyun ortaya koyan konuk ekip ilk seti 25-11 kazandı.

İkinci sete Beşiktaş daha iyi başlamasına rağmen, Ziraat Bankası smaç servislerden etkili olarak teknik molayı 12-7 önde kapattı. Ziraat Bankası, ikinci seti de 25-14 alarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette rotasyona gitmesine rağmen Ziraat Bankası, teknik molaya 12-10 önde girdiği seti 25-18 karşılaşmayı da 3-0 kazandı.