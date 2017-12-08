Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'yla ilgili olarak resmi internet sitesinden yayınlamış olduğu açıklamada Beşiktaş'ın da adı geçmesi üzerine kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında merdiven boşluklarının olmamasıyla ilgili aldığı cezaya Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki tribünleri örnek vererek tepki göstermişti. Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, PFDK kararlarının adaletsiz olduğunu vurgulayarak Süper Lig'de Kasımpaşa ile Ülker Stadı'nda oynanan maçta, merdivenlerin boş kalmaması nedeniyle PFDK tarafından 25 bin lira cezaya çarptırıldıklarını hatırlatmıştı. Mosturoğlu, Geçen hafta Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynadığı derbide tribünlerdeki merdivenlerin boş kalmadığını aktaran Mosturoğlu, siyah-beyazlı kulübün PFDK'ye sevk edilmemesine de tepki göstermişti.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"“Fenerbahçe Kulübü'nün PFDK ile ilgili çok anlamı olmayan açıklamasına cevap vermekte tereddüt ettim. Ancak spor kamuoyunda bir algı yaratmak anlamında bir açıklama olduğu için cevap vermek gerekiyor.

Bu tarzı ile Fenerbahçe, hiçbir şekilde bir yere gidemez. Beşiktaş şu anda Türkiye'nin gözbebeği. Milletine karşı olan görevini yerine getirmiş bir futbol takımı var. Türkiye'nin hayranlıkla izlediği ve gurur duyduğu bir takım. Herkesin önemsediği, gurur duyduğu bir takım varken, bunu Federasyonla ilgili problemlerini çözmek adına kullanan Fenerbahçe yöneticilerini kınamak istiyorum.

Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe stadında oynanan ve hakemin kafasına su şişesi atılan bir Galatasaray maçında kişiye ceza verilmeli, tribüne değil derken; Türk futboluna katkı vermek, rakibin içinde bulunduğu durumdan faydalanmak gibi bir fırsatçılık içinde olmadı.

Merdivenlerin şurası boş, şurası dolu diyerek ve bundan kendisine menfaat sağlamaya çalışarak algı yaratmaya çalışmak doğru bir tutum değil. Ben de şunu mu söylemeliyim; 'Malatya maçında Atiba'ya yapılan penaltıyı vermiyorsunuz. Galatasaray maçında 2 penaltımızı vermiyorsunuz." Bu akşam Fenerbahçe, Bursaspor ile maç oynuyor, penaltı ile hiç alakası olmayan penaltı veriliyor. Biz de bunları mı dile getirmeliyiz?

Türk spor kamuoyuna rakibiniz olan kulüplerle ilgili açıklamalar yaparak, merdivenlerin şurası boş, şurası dolu diye hareket mi etmeli, yoksa bizim gibi efendi mi davranılmalı? Efendi olmadığınız takdirde Türk sporuna katkı verilemeyeceğini biliyorum.

Fenerbahçelilerin de Beşiktaş'ın adını kullanarak federasyon ile problemleri gündeme getirmekten başka amacı olmayan açıklamadan üzüntülü olduğunu düşünüyorum. Kulübü temsil eden kişinin yapacağı açıklamaların yerine oturması gerektiğini, ağırlığı olması gerektiğini düşünüyorum.

Beşiktaş ile uğraşmayı bıraksınlar. Beşiktaş apayrı bir yerde. Beşiktaş'a ulaşmayı amaç olarak belirlerler ise Türk futboluna daha fazla katkı verirler. Biz penaltıların peşinde koşmazken, onlar merdiven boşluklarını bahane ederek Türk sporuna katkı vermiyorlar.

Kendi camialarını bile üzdüklerinin farkında değillerse, söyleyecek bir şey yok. Beşiktaş'tan uzak dursunlar, hadlerini bilsinler, kendi işlerine baksınlar. Biz sadece kendi işimizi yapıyoruz.”

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