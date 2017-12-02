Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 3

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Bülent Bozkurt, Aylin Nazire Turnaoğlu

Beşiktaş: Seda Uslu, Rykhliuk, Ceylan Arısan, Hümay Topaloğlu, Marharyta, Tokarska (Pınar Eren, Simay Gazi, Dilara Bilge, Şeyma Ercan, Biryukova)

Galatasaray: Seda Aslanyürek, Jack, Gamze Alikaya, Ruseva, Neslihan Demir Güler, Rabadzhieva (Buse Kayacan, Aslı Kalaç, Cansu Çetin, İlkin Aydın, Bihter Dumanoğlu, Nursevil Aydınlar)

Setler: 20-25, 27-25, 25-20, 23-25, 17-19

Süre: 129 dakika (20, 31, 28, 27, 23)

Galatasaray bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alırken, Beşiktaş ise 6. kez mağlup oldu.

Derbi maça iyi başlayan Galatasaray, teknik molaya 12-8 önde girdi. Sarı-kırmızılı ekip, siyah-beyazlıların farkı kapatmasına müsaade etmedi ve ilk seti 25-20 kazanarak, 1-0 öne geçti.

Çekişmeli geçen ikinci sette taraftarının da desteğini arkasına alan Beşiktaş, teknik molaya 12-9 üstün gitti. Siyah-beyazlılar, ikinci seti Rykhliuk'un etkili oyunuyla 27-25 önde tamamlayarak skoru 1-1 yaptı.

Beşiktaş, derbinin üçüncü setinde de teknik molaya 12-9 önde girdi. Siyah-beyazlılar, Galatasaray karşısında üstünlüğünü sürdürdü ve seti 25-20 kazanarak, 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete iyi başlayan Galatasaray, teknik molaya 12-7 üstün gitti. Sarı-kırmızılılar, son anları büyük çekişmeye sahne olan seti 25-23 kazandı ve skora yeniden denge getirdi: 2-2

Galatasaray, final setini 19-17 önde tamamladı ve mücadeleyi 3-2 kazandı.