Futbolcular daha sonra istasyon, pas ve dar alanda kalecisiz oyun oynadı. Kaleciler çalışmalarını ayrı sürdürürken, idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmana, izinli Adriano Correia, Oğuzhan Özyakup, Gary Medel, Ryan Babel ve Alvaro Negredo katılmadı.

2018 Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takım formalarını giyen Ricardo Quaresma, Pepe ve Domagoj Vida da ilk bölüm çalışmalarında yer alamayacak.

Son sezonlarda başka takımlarda kiralık olarak oynayan ve yeni dönemde düşünülmeyen Denys Boyko idmanda yer almazken, dün antrenmana katılmayan Aras Özbiliz takımla çalıştı.

Negredo, yarın İstanbul'a gelerek çalışmalara başlayacak. Babel, Oğuzhan, Adriano ve Medel ise Slovakya'daki kampta kadroya dahil olacak.

İdmanda, 21 yaş altı takımından, Süleyman Selak, Mertcan Açıkgöz, Ege Atlam, Erdem Seçgin ve Marlon Bülent Üçüncü de yer aldı.